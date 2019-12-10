Бородина резко высказалась о суррогатном материнстве

Бессменная ведущая Дома-2 Ксения Бородина в очередной раз отвечала на вопросы поклонников и спровоцировала новый скандал.
Ксения любит пообщаться со своими подписчиками и честно отвечает на их вопросы. При этом Бородина особо не сдерживает эмоции и всегда честно говорит свое мнение по тому или иному вопросу.
На этот раз подписчики поинтересовались, как Ксения относится к тому, что некоторые современные мужчины заводят детей для себя, используя услуги суррогатного материнства.
Как оказалось, Бородина вообще вступает против суррогатного материнства и сравнила такой способ стать родителем с торговлей людьми.
«По своей сути суррогатное материнство — это современная форма торговли людьми. Если вы про гей-пары, то пусть лучше берут деток из детского дома, как это сделал Элтон Джон», — высказалась Бородина.
Напомним, что только в нашей стране среди звезд отечественного шоу-бизнеса благодаря суррогатному материнству отцами стали Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. За рубежом таких мужчин тоже много, так что мнение Бородиной оказалось не слишком популярным. К тому же, многие пары не могут родить своих детей без участия суррогатной матери.