Друг Петросяна рассказал, как юмористу живётся в новом браке

Писатель Георгий Тереков в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» рассказал, как 74-летний юморист Евгений Петросян чувствует себя после вступления в брак с 30-летней возлюбленной Татьяной Брухуновой. Сатирик подчеркнул, что артист не жалуется и продолжает активно работать.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что Петросян узаконил отношения с директором своего театра эстрадных миниатюр Татьяной Брухуновой в начале декабря. Отмечалось, что косвенные доказательства прошедшего торжества молодожёны выставили на своих страницах в Instagram. Так Брухунова опубликовала снимок букета, который журналисты назвали «свадебным».

При этом Петросян параллельно своей возлюбленный выложил пост о том, что познакомился с цветочным бизнесом: в прессе предположили, что юморист просто выбирал своей молодой жене подарок.

Георгий Тереков отметил, что знает Брухунову давно, на него она производит приятное впечатление. Писатель отметил, что после регистрации брака Петросян чувствует себя весьма неплохо.

«Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально», — завил сатирик, отметив, что молодая жена очень уважительно относится к юмористу.

Тереков признался, что зовёт Брухунову «Несмеяной» из-за ее серьезного и ответственного подхода к работе. При этом сатирик на торжество подарил молодоженам «частушку».

«Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко!» — процитировал своё творчество писатель.

По словам Терекова, Петросян на шутку не обиделся.