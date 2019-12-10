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«Это серьезно!»: Бабкина захотела «выкупить» Хрусталева из «Вечернего Урганта» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Бабкина захотела «выкупить» Хрусталева у Урганта
Фото: РИА Новости
Гостем студии «Вечернего Урганта» на Первом канале 9 декабря стала Надежда Бабкина. Певица сходу заявила, что пришла за Митей Хрусталевым, который уже больше года работает в ее театре «Русская песня».
«Мне надо выкупить крепостного актера у вас», — заявила она. Ургант удивился: «Как это так? У нас не такие отношения, мы товарищи и партнеры». Но Бабкина не унималась. «А я тебе деньги дам! Хотя не деньги, лучше! Я тебе бочку меда дам, поджарю поросенка. Это серьезно! Бочка меда выше Митьки», — сказала певица. Предложение вполне устроило Ивана: «Бочка меда — это даже больше, чем нам дали за него на ТНТ. Хорошо!»
Отметим, что пока продолжался торг, Митя не вымолвил ни слова. И лишь когда речь зашла о целой бочке меда, ведущий стал довольно улыбаться. Шуточки над невысоким (167 см) ведущим «Вечернего Урганта» звучат практически в каждом эфире, однако Хрусталев стойко переносит их, лишь изредка парируя что-то в ответ.
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Теги:
Шоу-бизнес , Надежда Бабкина
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