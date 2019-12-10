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Петросяну предрекли еще один скандальный развод 

Экспресс газета 1 час назад
Петросяну предрекли еще один скандальный развод
Фото: РИА Новости
Вчера в СМИ появилась информация о том, что 74-летний юморист Евгений Петросян вновь женился. Его избранницей стала молодая помощница Татьяна Брухунова, роман с которой ему приписывали уже давно.
Влюбленные поженились в начале декабря, однако не комментируют радостное событие в своей жизни и предпочитают хранить молчание.
Пока поклонники активно обсуждают возможную свадьбу влюбленных, астролог Павсекакий Богданов говорит о том, что этот союз не будет крепким. Более того, 74-летнего Евгения Петросяна ждет еще один громкий и скандальный развод.
«Мы составляли его натальную карту. У него ожидается брак, и это последний брак, причём года через полтора у него будет громкий бракоразводный процесс. После Степаненко он обязан затащить в ЗАГС молодую — он её притащил. Его ждёт очередной развод, это будет шоу по всем каналам: крики, слёзы, всё в таком духе. Судя по натальной карте, он повторит судьбу Виторгана», — заявил астролог для ИА Nation News.
Также астролог рассказал, что у Татьяны Брухуновой будет три брака, но все они, вероятно, закончатся разводом.
Напомним, что Евгений Петросян и его экс-супруга Елена Степаненко были женаты 33 года, но со скандалом развелись в прошлом году. По слухам, супруги подали на развод именно из-за романа юмориста с его помощницей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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