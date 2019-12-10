Петросяну предрекли еще один скандальный развод

Вчера в СМИ появилась информация о том, что 74-летний юморист Евгений Петросян вновь женился. Его избранницей стала молодая помощница Татьяна Брухунова , роман с которой ему приписывали уже давно.

Влюбленные поженились в начале декабря, однако не комментируют радостное событие в своей жизни и предпочитают хранить молчание.

Пока поклонники активно обсуждают возможную свадьбу влюбленных, астролог Павсекакий Богданов говорит о том, что этот союз не будет крепким. Более того, 74-летнего Евгения Петросяна ждет еще один громкий и скандальный развод.

«Мы составляли его натальную карту. У него ожидается брак, и это последний брак, причём года через полтора у него будет громкий бракоразводный процесс. После Степаненко он обязан затащить в ЗАГС молодую — он её притащил. Его ждёт очередной развод, это будет шоу по всем каналам: крики, слёзы, всё в таком духе. Судя по натальной карте, он повторит судьбу Виторгана», — заявил астролог для ИА Nation News.

Также астролог рассказал, что у Татьяны Брухуновой будет три брака, но все они, вероятно, закончатся разводом.

Напомним, что Евгений Петросян и его экс-супруга Елена Степаненко были женаты 33 года, но со скандалом развелись в прошлом году. По слухам, супруги подали на развод именно из-за романа юмориста с его помощницей.