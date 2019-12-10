Малышева показала свою роскошную квартиру

Малышева показала обстановку в своей роскошной квартире

Елена Малышева в очередном анонсе программы «Жить здорово!» показала свою шикарную квартиру. Ролик, размещённый на ее странице в Instagram, привлёк внимание подписчиков, которые назвали жильё телеведущей «музеем».

В видео Малышева наглядно показывает, как изменилась ее жизнь после перенесённого гипертонического криза.

Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущая рассказала, что однажды ее артериальное давление поднялось до очень высоких цифр и она вызвала скорую, опасаясь инсульта. Она отметила, что сдала все необходимые анализы и результаты оказались в норме.

В ролике Малышева, встретив зрителя в прихожей своей квартиры и проведя его в спальню, отметила, что день начинает с измерения артериального давления и приема лекарств. Подробности о режиме своего дня Малышева призвала узнать из очередного выпуска программы «Жить здорово!».

От внимательных подписчиков не ускользнула обстановка в квартире популярной телеведущей. Многие подчеркнули, что она предпочитает дворцовый стиль в интерьере.

«Вот это домина 'как красиво' музей прямо' всё наверное итальянское. здоровья вам побольше», — написала в комментариях пользовательница под ником be.lla7880 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Неожиданно сообщение от подписчицы привлекло внимание телеведущей, которая пояснила, что мебель в ее квартире — строго отечественного производства.