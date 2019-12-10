Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже
В мире
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
В мире
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
В мире

Малышева показала обстановку в своей роскошной квартире 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Малышева показала свою роскошную квартиру
Фото: РИА Новости
Елена Малышева в очередном анонсе программы «Жить здорово!» показала свою шикарную квартиру. Ролик, размещённый на ее странице в Instagram, привлёк внимание подписчиков, которые назвали жильё телеведущей «музеем».
В видео Малышева наглядно показывает, как изменилась ее жизнь после перенесённого гипертонического криза.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущая рассказала, что однажды ее артериальное давление поднялось до очень высоких цифр и она вызвала скорую, опасаясь инсульта. Она отметила, что сдала все необходимые анализы и результаты оказались в норме.
В ролике Малышева, встретив зрителя в прихожей своей квартиры и проведя его в спальню, отметила, что день начинает с измерения артериального давления и приема лекарств. Подробности о режиме своего дня Малышева призвала узнать из очередного выпуска программы «Жить здорово!».
От внимательных подписчиков не ускользнула обстановка в квартире популярной телеведущей. Многие подчеркнули, что она предпочитает дворцовый стиль в интерьере.
«Вот это домина 'как красиво' музей прямо' всё наверное итальянское. здоровья вам побольше», — написала в комментариях пользовательница под ником be.lla7880 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Неожиданно сообщение от подписчицы привлекло внимание телеведущей, которая пояснила, что мебель в ее квартире — строго отечественного производства.
«Самое интересное, что все мебель сделано в России. В Подмосковье», — написала Малышева.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Комментарии 1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже 19
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского 44
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским 802
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова 1232
Российский издатель трагически погиб с супругой
Российский издатель трагически погиб с супругой 1
Видео
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение