Бузову снова вырезали из эфира

Выступление Бузовой снова вырезали из эфира

Выступление певицы Ольги Бузовой вновь вырезали из эфира. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Ведущая и певица выступила в гала-концерте «Рождество с Григорием Лепсом ». Однако выступление не попало в запись программы Первого канала. Представители канала пояснили, что это связано с ограниченным хронометражем программы и по этой причине пришлось вырезать при монтаже выступления некоторых артистов.

Подобная ситуация происходит не в первый раз: выступление Ольги Бузовой вырезали и в прошлом году. Тогда певица исполнила песню «Мало половин», отмечает издание.