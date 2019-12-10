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Выступление Бузовой снова вырезали из эфира 

News.ru 1 час назад
Бузову снова вырезали из эфира
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Выступление певицы Ольги Бузовой вновь вырезали из эфира. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Ведущая и певица выступила в гала-концерте «Рождество с Григорием Лепсом». Однако выступление не попало в запись программы Первого канала. Представители канала пояснили, что это связано с ограниченным хронометражем программы и по этой причине пришлось вырезать при монтаже выступления некоторых артистов.
Подобная ситуация происходит не в первый раз: выступление Ольги Бузовой вырезали и в прошлом году. Тогда певица исполнила песню «Мало половин», отмечает издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что певица Ольга Бузова плохо влияет на молодёжь.
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Теги:
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Виталий Милонов , Госдума
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