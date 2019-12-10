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Рудковская рассказала о реакции Плющенко на слухи об изменах 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Рудковская вспомнила о реакции мужа на истории про любовниц
Фото: РИА Новости
Яна Рудковская в интервью изданию Hello! рассказала, как ее супруг Евгений Плющенко отреагировал на появившиеся в прессе слухи о его изменах. Фигурист воспринял «обличающие» статьи близко к сердцу и решил без супруги больше не посещать светские мероприятия.
44-летняя продюсер отметила, что полностью доверяет своему мужу, поэтому не обратила пристального внимания на слухи о его изменах. Со своей стороны Плющенко очень расстроился из-за цинизма журналистов, которые сочинили небылицы про «венчанного человека».
«Эти новости перевели на другие языки, и они разлетелись по разным странам», — посетовала Рудковская.
В результате фигуристу начали названивать друзья и знакомые из— за границы, чтобы выяснить, правда ли то, что пишут в прессе. Под давлением всеобщего внимания Плющенко принял решение не появляться на светских мероприятиях без жены.
«Он так и сказал: «После всех этих слухов без тебя никуда не пойду теперь». В общем, в этот раз журналисты перешли грань, они затронули его чувство веры», — отметила продюсер.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Яна Рудковская и Евгений Плющенко поспорили из-за дорогостоящего строительства плавучей бани на участке семьи в деревне. Продюсер заявила, что одна баня у них уже есть и призвала супруга «жить по средствам».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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