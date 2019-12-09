Москвичку обманул «представитель Харламова»

Москвичку обманул «представитель Гарика Харламова»

Организатор праздников Нигилина Мельникова рассказала, как её обманул мошенник, который назвался представителем комика Гарика «Бульдога» Харламова.

По информации телеканала «РЕН ТВ» некий Кирилл Ч. выставил итоговую сумму в размере 3 млн рублей. Женщина перевела ему в качестве задатка 250 тысяч рублей, сначала она не сомневалась в честности «представителя Харламова».

Выступление комика планировалось на 21 декабря, однако Мельникова узнала, что в этот день у Гарика уже запланированы другие концерты. Когда женщина попыталась вернуть средства, Кирилл перестал отвечать на её звонки.

Обманутая москвичка уточнила, что Харламов не знает об этом мужчине, который создал десятки интернет-сайтов для привлечения клиентов.

Как ранее писал NEWS.ru, мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.