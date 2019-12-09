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Политика

Москвичку обманул «представитель Гарика Харламова» 

News.ru 1 час назад
Москвичку обманул «представитель Харламова»
Фото: globallookpress.com
Организатор праздников Нигилина Мельникова рассказала, как её обманул мошенник, который назвался представителем комика Гарика «Бульдога» Харламова.
По информации телеканала «РЕН ТВ» некий Кирилл Ч. выставил итоговую сумму в размере 3 млн рублей. Женщина перевела ему в качестве задатка 250 тысяч рублей, сначала она не сомневалась в честности «представителя Харламова».
Выступление комика планировалось на 21 декабря, однако Мельникова узнала, что в этот день у Гарика уже запланированы другие концерты. Когда женщина попыталась вернуть средства, Кирилл перестал отвечать на её звонки.
Обманутая москвичка уточнила, что Харламов не знает об этом мужчине, который создал десятки интернет-сайтов для привлечения клиентов.
Как ранее писал NEWS.ru, мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
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Теги:
Шоу-бизнес , Происшествия , Гарик Харламов , РЕН ТВ
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