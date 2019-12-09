Дочь Мадонны сымитировала оргию во время шоу

Дочь Мадонны сымитировала оргию во время модного шоу

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес приняла участие в симуляции оргии на показе бренда Desigual в Майами. Об этом пишет The Sun.

На размещенных в сети кадрах 23-летняя модель, одетая в яркое платье с цветочным принтом и глубоким вырезом, позирует вместе с 30 другими моделями на площадке в The Temple House. В ходе перформанса участники разбиваются на пары, снимают друг с друга одежду и имитируют половой акт.

В издании также заметили, что перед началом шоу девушка продемонстрировала аудитории небритые подмышки.

В сентябре прошлого года Леон приняла участие в нью-йоркской Неделе моды. Она продемонстрировала топ из цепей с морскими раковинами и изорванные в клочья джинсы на бедрах, из-под которых торчало высокое черное белье в стиле 2000-х. Однако больше всего внимание фотографов привлекли видневшиеся из-под одежды ноги Леон: перед выходом на подиум девушка решила не бриться.