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Политика

Дочь Мадонны сымитировала оргию во время модного шоу 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
Дочь Мадонны сымитировала оргию во время шоу
Фото: РИА Новости
Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес приняла участие в симуляции оргии на показе бренда Desigual в Майами. Об этом пишет The Sun.
На размещенных в сети кадрах 23-летняя модель, одетая в яркое платье с цветочным принтом и глубоким вырезом, позирует вместе с 30 другими моделями на площадке в The Temple House. В ходе перформанса участники разбиваются на пары, снимают друг с друга одежду и имитируют половой акт.
В издании также заметили, что перед началом шоу девушка продемонстрировала аудитории небритые подмышки.
В сентябре прошлого года Леон приняла участие в нью-йоркской Неделе моды. Она продемонстрировала топ из цепей с морскими раковинами и изорванные в клочья джинсы на бедрах, из-под которых торчало высокое черное белье в стиле 2000-х. Однако больше всего внимание фотографов привлекли видневшиеся из-под одежды ноги Леон: перед выходом на подиум девушка решила не бриться.
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Теги:
Шоу-бизнес , Мадонна
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