Плетнев дал хамское интервью

Михаил Плетнев — пианист, дирижер и композитор. На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», на YouTube было опубликовано его интервью журналистке из Перми. Видео длится четыре минуты. В ходе беседы музыкант рассматривал партитуры, отвечал на вопросы, как пишет «КП», нехотя, лениво и ядовито, а в камеру смотрел, как солдат на вошь.

«Плетнев ведет себя как толстейший тролль, обстебывая каждый вопрос журналистки», — отмечает издание.

«Комсомольская правда» добавляет, что журналистка была расстроена поведением собеседника и «свернула» интервью. «КП» цитирует пользователей социальных сетей, сравнивших Плетнева с гопником из подворотни, а также тех комментаторов, которые сочли, что сотрудница прессы виновата в произошедшем сама.

По мнению последних, Плетнев не сумел преодолеть «отвращение к ее (журналистки. — Прим. ред.) абсолютно ни о чем вопросам, да еще и в такой кошмарной, вокзальной интонации».