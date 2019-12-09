Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: в России отреагировали на наказание WADA
Пока вы не уснули: в России отреагировали на наказание WADA
В мире
Парижский саммит начался с конфуза
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире
«Нормандский саммит» завершился
«Нормандский саммит» завершился
В мире

Плетнев дал хамское интервью 

Рамблер 48 минут назад
Плетнев дал хамское интервью
Фото: РИА Новости
Интервью музыканта Михаила Плетнева пермской журналистке было хамским. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Михаил Плетнев — пианист, дирижер и композитор. На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», на YouTube было опубликовано его интервью журналистке из Перми. Видео длится четыре минуты. В ходе беседы музыкант рассматривал партитуры, отвечал на вопросы, как пишет «КП», нехотя, лениво и ядовито, а в камеру смотрел, как солдат на вошь.
«Плетнев ведет себя как толстейший тролль, обстебывая каждый вопрос журналистки», — отмечает издание.
«Комсомольская правда» добавляет, что журналистка была расстроена поведением собеседника и «свернула» интервью. «КП» цитирует пользователей социальных сетей, сравнивших Плетнева с гопником из подворотни, а также тех комментаторов, которые сочли, что сотрудница прессы виновата в произошедшем сама.
По мнению последних, Плетнев не сумел преодолеть «отвращение к ее (журналистки. — Прим. ред.) абсолютно ни о чем вопросам, да еще и в такой кошмарной, вокзальной интонации».
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
Комментарии 1 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Михаил Плетнев , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: в России отреагировали на наказание WADA
Пока вы не уснули: в России отреагировали на наказание WADA
Парижский саммит начался с конфуза
Парижский саммит начался с конфуза
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным 590
«Нормандский саммит» завершился
«Нормандский саммит» завершился 42
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским 74
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
00:24
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение