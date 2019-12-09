«Не была красивой»: дочь Рязанова «обрушилась» на Пугачеву 

Певица Алла Пугачева не была особенно красивой в молодости. Об этом в своем фейсбуке заявила дочь режиссера Эльдара Рязанова Ольга.
Ольга Рязанова — дочь Эльдара Рязанова и его первой жены, режиссера-документалиста Зои Фоминой. Ольга — выпускница филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, киновед.
Вчера в своем фейсбуке она рассказала, что посмотрела телепередачу про Аллу Пугачеву и вспомнила, что отец рассказывал ей, как композитор Микаэл Таривердиев привел к нему певицу и сказал, что эта «нечесаная молодая девица в мини-юбке» хорошо умеет петь.
«Это был 1975 год, и папа про нее (Пугачеву. — Прим. ред.) ничего не знал», — отметила Рязанова.
По ее словам, тогда ценой огромных усилий режиссеру и композитору удалось добиться того, чтобы исполнение Пугачевой стало интеллигентным, а не вульгарно-эстрадным «а-ля Арлекино» — голосом Пугачевой, как сообщал «Рамблер», поет главная героиня фильма Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», сыгранная актрисой Барбарой Брыльской, а Таривердиев был композитором картины.
«Но это совсем не антипугачевский пост, как вам могло показаться, а просто воспоминание. Мне она всегда нравилась и сейчас интересна. И выглядит просто потрясающе. В молодости не была особенно красивой, а сейчас просто супер», — добавила Ольга Рязанова.