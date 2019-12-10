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Политика

Толкалина назвала имя своего бойфренда 

Рамблер + ещё 3 18 минут назад
Толкалина назвала имя своего бойфренда
Фото: РИА Новости
Любовь Толкалина на своей странице в Instagram рассказала о своём новом возлюбленном, о котором ранее СМИ собирали информацию по кусочкам. Пресса записывала в бойфренды российской актрисы ирландского музыканта Брайана Финнегана, но оказалось, что с артисткой встречается другой гражданин Великобритании.
Ранее, как сообщал «Рамблер», дочь Толкалиной Мария заявила, что вопреки расхожему мнению, что у ее матери отношения с музыкантом Брайаном Финнеганом, на самом деле возлюбленного актрисы зовут Саймон. Девушка отметила, что он «пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано».
Сама Толкалина на своей странице в соцсети пожаловалась подписчикам на излишнее внимание со стороны СМИ к своей персоне.
«Меня интересует, когда уже начнут привлекать к ответственности за выдумки, откровенную ложь и домыслы — сами СМИ? Обезумели от жажды наживы?» — негодует артистка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Своим другом российская актриса назвала английского композитора Саймона Басса и, чтобы развеять слухи, подчеркнула, что у него есть взрослые дети, которые живут в разных странах.
«Изо всех сил уважаемые журналисты всех мастей, перестаньте вы лезть куда вас не приглашали, и выдавать вашу жажду наживы за реальные факты! хватит писать клевету, лжесвидетельства и гадости», — попросила Толкалина.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Любовь Толкалина , Великобритания
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