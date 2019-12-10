Толкалина назвала имя своего бойфренда

Любовь Толкалина на своей странице в Instagram рассказала о своём новом возлюбленном, о котором ранее СМИ собирали информацию по кусочкам. Пресса записывала в бойфренды российской актрисы ирландского музыканта Брайана Финнегана, но оказалось, что с артисткой встречается другой гражданин Великобритании

Ранее, как сообщал «Рамблер», дочь Толкалиной Мария заявила, что вопреки расхожему мнению, что у ее матери отношения с музыкантом Брайаном Финнеганом, на самом деле возлюбленного актрисы зовут Саймон. Девушка отметила, что он «пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано».

Сама Толкалина на своей странице в соцсети пожаловалась подписчикам на излишнее внимание со стороны СМИ к своей персоне.

«Меня интересует, когда уже начнут привлекать к ответственности за выдумки, откровенную ложь и домыслы — сами СМИ? Обезумели от жажды наживы?» — негодует артистка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Своим другом российская актриса назвала английского композитора Саймона Басса и, чтобы развеять слухи, подчеркнула, что у него есть взрослые дети, которые живут в разных странах.