Варнава отказалась от свадьбы

Екатерина Варнава заявила, что у нее не будет свадьбы с танцором Константином Мякиньковым , а все деньги она потратит на празднование дня рождения. Об этом актриса и телеведущая рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«У меня не будет свадьбы. Это уже решенный вопрос», — заявила Варнава.

Она также отметила, что «свадьба неактуальна» и назвала себя «старой девой и старой невестой». При этом актриса подчеркнула, что хотела бы иметь детей.

«Дети — это цель. Хочу близнецов — пацанов. А как скоро — не знаю. Я же не тест на беременность», — пояснила Екатерина Варнава.

При этом актриса напомнила, что ей исполняется 35 лет.

«Не отмечала давно. У меня был выбор: либо свадьба, либо юбилей. Решила — юбилей», — заявила она.