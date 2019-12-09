Варнава отказалась от свадьбы 

Екатерина Варнава заявила, что у нее не будет свадьбы с танцором Константином Мякиньковым, а все деньги она потратит на празднование дня рождения. Об этом актриса и телеведущая рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«У меня не будет свадьбы. Это уже решенный вопрос», — заявила Варнава.
Она также отметила, что «свадьба неактуальна» и назвала себя «старой девой и старой невестой». При этом актриса подчеркнула, что хотела бы иметь детей.
«Дети — это цель. Хочу близнецов — пацанов. А как скоро — не знаю. Я же не тест на беременность», — пояснила Екатерина Варнава.
При этом актриса напомнила, что ей исполняется 35 лет.
«Не отмечала давно. У меня был выбор: либо свадьба, либо юбилей. Решила — юбилей», — заявила она.
«Рамблер» писал, что ранее Екатерина Варнава выложила в Instagram откровенные фотографии, которые вызвали острую дискуссию в комментариях. Часть пользователей упрекнула телеведущую в попытке самоутвердиться и привлечь внимание.