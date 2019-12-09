Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: в России отреагировали на наказание WADA
Пока вы не уснули: в России отреагировали на наказание WADA
В мире
Парижский саммит начался с конфуза
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире
«Нормандский саммит» завершился
«Нормандский саммит» завершился
В мире

Варнава отказалась от свадьбы 

Рамблер + ещё 8 45 минут назад
Варнава отказалась от свадьбы
Фото: РИА Новости
Екатерина Варнава заявила, что у нее не будет свадьбы с танцором Константином Мякиньковым, а все деньги она потратит на празднование дня рождения. Об этом актриса и телеведущая рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«У меня не будет свадьбы. Это уже решенный вопрос», — заявила Варнава.
Она также отметила, что «свадьба неактуальна» и назвала себя «старой девой и старой невестой». При этом актриса подчеркнула, что хотела бы иметь детей.
«Дети — это цель. Хочу близнецов — пацанов. А как скоро — не знаю. Я же не тест на беременность», — пояснила Екатерина Варнава.
При этом актриса напомнила, что ей исполняется 35 лет.
«Не отмечала давно. У меня был выбор: либо свадьба, либо юбилей. Решила — юбилей», — заявила она.
«Рамблер» писал, что ранее Екатерина Варнава выложила в Instagram откровенные фотографии, которые вызвали острую дискуссию в комментариях. Часть пользователей упрекнула телеведущую в попытке самоутвердиться и привлечь внимание.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Варнава , Константин Мякиньков , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: в России отреагировали на наказание WADA
Пока вы не уснули: в России отреагировали на наказание WADA
Парижский саммит начался с конфуза
Парижский саммит начался с конфуза
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным 590
«Нормандский саммит» завершился
«Нормандский саммит» завершился 42
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским 74
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
00:24
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение