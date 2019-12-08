Собчак поставила крест на политической карьере

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Собчак решила забыть о своей политической карьере. СКРИН 

Ura.Ru 45 минут назад
Закрылся сайт телеведущей Ксении Собчак, который она презентовала, едва начав заниматься политикой перед выборами президента РФ-2018. Это может свидетельствовать об окончательном завершении политической карьеры звезды.
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Внимание на закрытие сайта «Собчак против всех» (он располагался по адресу sobchakprotivvseh.ru), на котором публиковались все политические заявления Собчак, обратил журналист Сергей Простаков. «Бесконечно грустный скриншот», — написал он в своем telegram-канале, комментируя фото с прекратившим работу сайтом телеведущей. Его запись репостнул публицист Олег Кашин, который голосовал за Собчак на выборах главы государства в прошлом году.
Собчак не ответила на звонок корреспондента «URA.RU». Ее соратники, работавшие в штабе телеведущей на выборах-2018, также отказались общаться с агентством.
На президентских выборах 2018 года Собчак заняла четвертое место, набрав 1 237 692 (1,68%) голоса избирателей, напоминает RT. Еще в ходе кампании она пообещала продолжить политическую карьеру, заявив о том, что она «пришла в политику всерьез и надолго». Какое-то время после выборов она действительно продолжала активно заниматься общественной и политической деятельностью, участвуя в работе незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрия Гудкова. Однако несколько месяцев назад федеральные СМИ сообщили, что Собчак полностью устранилась от участия в партстроительстве, решив, что карьера журналистки ей подходит намного больше (она даже запустила на YouTube довольно успешное шоу «Осторожно, Собчак»).
telegram-канал С. Простакова
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Комментарии 13 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Гудков , Ксения Собчак , Олег Кашин , Сергей Простаков , Санкт-Петербург
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