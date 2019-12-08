Собчак поставила крест на политической карьере

Собчак решила забыть о своей политической карьере. СКРИН

Закрылся сайт телеведущей Ксении Собчак , который она презентовала, едва начав заниматься политикой перед выборами президента РФ-2018. Это может свидетельствовать об окончательном завершении политической карьеры звезды.

Внимание на закрытие сайта «Собчак против всех» (он располагался по адресу sobchakprotivvseh.ru), на котором публиковались все политические заявления Собчак, обратил журналист Сергей Простаков . «Бесконечно грустный скриншот», — написал он в своем telegram-канале, комментируя фото с прекратившим работу сайтом телеведущей. Его запись репостнул публицист Олег Кашин , который голосовал за Собчак на выборах главы государства в прошлом году.

Собчак не ответила на звонок корреспондента «URA.RU». Ее соратники, работавшие в штабе телеведущей на выборах-2018, также отказались общаться с агентством.

На президентских выборах 2018 года Собчак заняла четвертое место, набрав 1 237 692 (1,68%) голоса избирателей, напоминает RT. Еще в ходе кампании она пообещала продолжить политическую карьеру, заявив о том, что она «пришла в политику всерьез и надолго». Какое-то время после выборов она действительно продолжала активно заниматься общественной и политической деятельностью, участвуя в работе незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрия Гудкова . Однако несколько месяцев назад федеральные СМИ сообщили, что Собчак полностью устранилась от участия в партстроительстве, решив, что карьера журналистки ей подходит намного больше (она даже запустила на YouTube довольно успешное шоу «Осторожно, Собчак»).