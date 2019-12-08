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Шоу-бизнес

Валерия рассказала о предчувствии перед ДТП с сыном 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Валерия рассказала о предчувствии перед ДТП с сыном
Фото: Instagram
Певица Валерия прокомментировала аварию на скоростной трассе М11, в которую попал ее сын Арсений Шульгин, когда вместе с друзьями ехал в Санкт-Петербург.
Сын Валерии попал в страшное ДТП
Артистка рассказала, что знала о планах сына с друзьями отправиться в Северную столицу, но не восприняла их всерьез. «Я подумала, что если решат, то утром сообщат», — отметила она.
О том, что сын уже в дороге, певица узнала, когда утром в воскресенье заглянула на его страницу в Instagram. «У меня прям сердце екнуло, потому что я понимаю, что дорога жуткая. Набираю ему, а он говорит: „Все нормально, я губу разбил“. И тут я понимаю, что произошла авария», — приводит слова певицы телеканал РЕН ТВ.
«Как-то вот прям чутье у меня было. Я позвонила через пять минут после аварии», — добавила Валерия.
Она рассказала, что ребята просто хотели провести выходной в Петербурге. «Мы, конечно, говорили, что было бы хорошо пообедать вместе. В итоге обед состоялся, но все покалеченные были, травмированные. Ничего веселого», — сказала певица.
По словам Валерии, Арсений планировал познакомить ее со своей новой девушкой, которая в момент ДТП находилась за рулем и сломала руку. «Не так я себе представляла наш семейный обед. Все в стрессовом состоянии», — посетовала певица.
«Им, конечно, оказали помощь, сделали все рентгены. Все достаточно грамотно. Спасибо врачам. Девочке в Москве будут уже делать операцию», — сказала Валерия.
Напомним, автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области. Артем Клюшин, знакомый Шульгина и очевидец аварии, объяснил ДТП «ужасной погодой», «мокрой трассой».
Продюсер Иосиф Пригожин, муж Валерии, уточнил, что Арсений разбил губу, а его девушка сломала руку.
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Комментарии 2 
Теги:
Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Артем Клюшин , Иосиф Пригожин , Валерия , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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