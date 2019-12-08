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«Видеть вы меня будете теперь ещё реже»: Цыганова сделала заявление о своей публичности 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Цыганова: «Видеть вы меня будете теперь ещё реже»
Фото: globallookpress.com
Певица не собирается участвовать в мероприятиях, отдающих лицемерием и безвкусицей.
8 декабря певица Вика Цыганова опубликовала в Instagram неожиданный пост. 56-летняя артистка ответила сразу всем поклонникам, которые интересовались у нее, почему она не появляется на тех или иных светских мероприятиях или шоу.
«Многое, что происходит в «культурной сфере» нашей жизни меня, мягко говоря, не устраивает. Я не могу улыбаться «коллегам», многих из которых я не знаю, других не люблю. В своей жизни каждый выбирает свой путь, свои ценности и свои представления о таланте», — высказалась звезда шансона.
Она отметила, что с детства получила прививку от безвкусицы и никогда не ходила на плохие фильмы, а плохие спектакли покидала, не смотря на модный актерский состав. Певица призналась, что не будет мириться с лицемерием, даже если это сделает ее одинокой.
«Видеть вы меня будете теперь ещё реже, я сужаю круг. Ничего личного», — завершила пост Цыганова.
Действительно, певицу не видно и не слышно в телешоу и на популярных интервью на YouTube. Хотя в этом году она была кандидатом в депутаты Госдумы и участвовала в модном показе в Милане. Редко сейчас найдешь артиста, который не откажется от гордости ради хайпа.
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Комментарии 2 
Теги:
Шоу-бизнес , Вика Цыганова , Госдума
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