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Дочь Заворотнюк «не потянула» бизнес 

Рамблер 1 час назад
Дочь Заворотнюк «не потянула» бизнес
Фото: Instagram
Совсем недавно, в сентябре, Анна Заворотнюк вместе с подругой открыла в столице шоу-рум, где можно было выбрать одежду ее собственного бренда.
Анастасии Заворотнюк на открытии магазина не было, от общения с прессой ее дочь отказалась, что тогда сочли подтверждением слухов о тяжелой болезни матери.
А сейчас Анна объявила, что больше не имеет никакого отношения к этому бизнес-проекту. Никаких подробностей девушка не сообщила, лишь подчеркнула, что ни на какие вопросы отвечать не будет, — пишут 7days.ru.
Как сообщал «Рамблер», лечение больной раком Анастасии Заворотнюк выливается в миллионные траты. Муж актрисы Петр Чернышёв в новогодние праздники будет много работать, чтобы оплатить сиделок, врачей и дорогостоящие препараты.
Видео дня. Мэр Липецка объяснила почему ругалась матом на рабочих в парке
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Анна Заворотнюк , журнал "7 Дней"
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