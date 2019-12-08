Дочь Заворотнюк «не потянула» бизнес 

Совсем недавно, в сентябре, Анна Заворотнюк вместе с подругой открыла в столице шоу-рум, где можно было выбрать одежду ее собственного бренда.
Анастасии Заворотнюк на открытии магазина не было, от общения с прессой ее дочь отказалась, что тогда сочли подтверждением слухов о тяжелой болезни матери.
А сейчас Анна объявила, что больше не имеет никакого отношения к этому бизнес-проекту. Никаких подробностей девушка не сообщила, лишь подчеркнула, что ни на какие вопросы отвечать не будет, — пишут 7days.ru.
Как сообщал «Рамблер», лечение больной раком Анастасии Заворотнюк выливается в миллионные траты. Муж актрисы Петр Чернышёв в новогодние праздники будет много работать, чтобы оплатить сиделок, врачей и дорогостоящие препараты.