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Шоу-бизнес

Наталья Фриске обвинила Шепелева в присвоении денег сестры 

Рамблер 34 минуты назад
Наталья Фриске обвинила Шепелева в присвоении денег
Фото: РИА Новости
Похоже, примирения Дмитрия Шепелева с семьей его бывшей гражданской супруги не произойдет никогда.
Наталья Фриске сестра покойной Жанны, в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на канале НТВ объявила, что Шепелев перед смертью Жанны опустошил все ее счета, имея доверенность на распоряжение деньгами.
Речь идет о том, что за неделю были сняты 20 миллионов.
Наталья Фриске уверена, что эта доверенность была добыта в то время, когда ее сестра была уже тяжело больна и «находилась под морфием»
«Он готовился к смерти Жанны очень тщательно. Он подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от счетов были у него. Жанна лежала в Германии. Нам звонил ее продюсер, которому приходили все сообщения, и слезно умолял: «Заберите кредитные карты у Шепелева», — цитирует слова Натальи Тeleprogramma.pro.
Как писал «Рамблер», родители Жанны Фриске подставили собственного внука Платона на 7 млн рублей перед Русфондом, — заявил в интервью YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» муж покойной певицы Дмитрий Шепелев.
По его словам, ближайшие родственники артистки оставили мальчика без причитающихся ему накоплений артистки.
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Комментарии 1 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Фриске , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , НТВ
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