Наталья Фриске обвинила Шепелева в присвоении денег сестры

Похоже, примирения Дмитрия Шепелева с семьей его бывшей гражданской супруги не произойдет никогда.

Наталья Фриске сестра покойной Жанны, в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на канале НТВ объявила, что Шепелев перед смертью Жанны опустошил все ее счета, имея доверенность на распоряжение деньгами.

Речь идет о том, что за неделю были сняты 20 миллионов.

Наталья Фриске уверена, что эта доверенность была добыта в то время, когда ее сестра была уже тяжело больна и «находилась под морфием»

«Он готовился к смерти Жанны очень тщательно. Он подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от счетов были у него. Жанна лежала в Германии. Нам звонил ее продюсер, которому приходили все сообщения, и слезно умолял: «Заберите кредитные карты у Шепелева», — цитирует слова Натальи Тeleprogramma.pro.

Как писал «Рамблер», родители Жанны Фриске подставили собственного внука Платона на 7 млн рублей перед Русфондом, — заявил в интервью YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» муж покойной певицы Дмитрий Шепелев.

По его словам, ближайшие родственники артистки оставили мальчика без причитающихся ему накоплений артистки.