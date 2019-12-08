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Шоу-бизнес

«Мне не стыдно»: Цымбалюк-Романовская уехала из Москвы 

Рамблер 1 час назад
Цымбалюк-Романовская уехала из Москвы
Фото: Instagram
Со скандально известной экс-супруги Армена Джигарханяна сняли подписку о невыезде.
Она уехала из столицы в Рязань — на финал международного конкурса пианистов.
У Виталины день рождения — но она решила обойтись без празднества. Тем более, что, по ее словам, у Прохора Шаляпина, ее друга, — это день траура по близкому человеку.
Сама пианистка пребывает в хорошем расположении духа, и размещает в инстаграме фотографии новых нарядов.
"Моя совесть чиста, я больше не нахожусь под подпиской о невыезде, мне ни за что не стыдно, я никого не обобрала и ни в чем не виновата", — приводят слова Цымбалюк-Романовской Dni.ru.
«Рамблер» писал, что ранее в эфире шоу «На самом деле» Прохор Шаляпин заявил, что их отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской «приостановлены» и «зашли в тупик».
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , Дни.Ру , Москва , Рязань
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