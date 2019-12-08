Внешность Софии Ротару произвела фурор

Как известно, несмотря на активность недоброжелателей, украинская певица все-таки приехала в Москву

И не зря — приняли ее очень тепло, и коллеги по цеху, и публика, — рассказали 7days.ru.

Певицу засыпали комплиментами и завалили цветами. А ее внешний вид просто вызвал разговоры про машину времени.

Все-таки звезде уже 72 года, но догадаться об этом невозможно.

Как говорят, секрет вечной молодости — в грамотной работе пластического хирурга. Но дело в том, что грамотных хирургов немало, а подобным результатом вряд ли кто может похвастаться.