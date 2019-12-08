«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии

«Просто безумие»: Пригожин рассказал о ДТП с сыном Валерии

Продюсер узнал о том, что тот со своей девушкой попал в серьезное ДТП, из сторис Арсения в инстаграме.

«Просто безумие, бред какой-то», — цитирует Пригожина 5 канал.

Оказывается, Арсений хотел сделать приятный сюрприз своей маме, которая сегодня выступает с концертом в Санкт-Петербурге . Хотел познакомить ее со своей новой девушкой. Однако вместо радости случилась беда.

«Он собрался сюрприз сделать, решил поехать с девчонкой. Мы же не знакомы с его новой девчонкой. Хотел такой: «Сюрпрайз», а сюрпрайз не получился. Девочка, как я понял, была за рулем… Главное, что живые», — говорит продюсер.

Вела машину, по сведениям Пригожина, девушка сына, Лиана. Арсений находился на заднем сиденье и сильно ударился лицом об подголовник.

Его уже прооперировали. Девушка пострадала сильнее. У нее открытые переломы пишут СМИ.

Как сообщал «Рамблер», Арсений Шульгин, сын певицы Валерии , попал в ДТП на трассе М-11. Автомобиль занесло, в результате чего транспортное средство ударилось об отбойник.

Шульгин был госпитализирован в одну из петербургских больниц. Сколько времени он там пробудет — неизвестно.