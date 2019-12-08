«Я еще не раз замуж выйду»: Лолита пока выбирает

Лолита Милявская прекрасно выглядела на «Песне года». Она сильно похудела, подобрала красивый наряд с сексуальным декольте и эффектный макияж.

Настроение у певицы тоже было замечательное. Она шутила и с удовольствием отвечала на вопросы журналистов.

Как она утверждает, никакого секрета в ее похудении нет, и с лишними килограммами она рассталась легко. Ее развод тоже поспособствовал обретению былой стройности.

«Как я похудела? К эндокринологу записалась, сдала анализы и избавилась от ненужного мужа. И сразу худеть начала», — цитирует Лолиту «Комсомольская правда».

Что касается личной жизни, то звезда себе отмерила «полтора года отношений без обязательств».

Она рассказала, что вокруг нее сейчас много мужчин, но она не спешит, ибо пока не видит достойного кандидата. А на всяких прочих старается не реагировать.

Ей бы хотелось встретить «умного мужика», которого не нужно будет «брать под усы».

И Милявская уверена, что встретит именно такого. Впрочем, призналась певица, она каждый раз — уверена. А потом разочаровывается. Такой уж у нее характер.

«Вы привыкайте, это мое нормальное состояние. Может, я еще не раз замуж выйду», — резюмировала звезда.

Как писал «Рамблер», популярная певица Лолита Милявская привыкла эпатировать публику.

Пользователи Сети при просмотре новых публикаций неизменно разделяются на два лагеря: одних приводит в восторг искренность и непосредственность певицы, а другие считают ее вульгарной.