Покровскому припомнили «деградирующих» русских

Покровскому напомнили о фотографии с «деградирующим» русским

Публика негативно восприняла заявление Максима Покровского о том, что «русская нация деградирует», которое он сделал в интервью 66.ru.

Многие известные и не очень персоны прокомментировали слова лидера группы «Ногу свело», как в социальных сетях, так и в СМИ.

Журналист Евгений Попов , к примеру, в телеграм-канале написал, как он встретился с Покровским в салоне самолета.

"В сентябре летел с Максимом Покровским из "Ногу свело!" одним самолётом из Нью-Йорка. Вы бы видели, как он радовался, когда кто-то из представителей "деградирующей русской нации" попросил его сфотографироваться. Один человек на весь огромный "Портвейн" (Боинг-777). Тогда еще затаил обиду на русских, наверное", — приводит его слова Тsargrad.tv.

Покровский ранее уехал жить в США, хотя концертную деятельность продолжает вести, в том числе, и в России.