Покровскому припомнили «деградирующих» русских

Публика негативно восприняла заявление Максима Покровского о том, что «русская нация деградирует», которое он сделал в интервью 66.ru.
Многие известные и не очень персоны прокомментировали слова лидера группы «Ногу свело», как в социальных сетях, так и в СМИ.
Журналист Евгений Попов, к примеру, в телеграм-канале написал, как он встретился с Покровским в салоне самолета.
"В сентябре летел с Максимом Покровским из "Ногу свело!" одним самолётом из Нью-Йорка. Вы бы видели, как он радовался, когда кто-то из представителей "деградирующей русской нации" попросил его сфотографироваться. Один человек на весь огромный "Портвейн" (Боинг-777). Тогда еще затаил обиду на русских, наверное", — приводит его слова Тsargrad.tv.
Покровский ранее уехал жить в США, хотя концертную деятельность продолжает вести, в том числе, и в России.
Как сообщал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин назвал Россию самой демократичной страной в мире из-за высказывания музыканта Максима Покровского о «деградации россиян»