«Стала заложницей»: Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Говоря о реакции 72-летней народной артистки СССР Софии Ротару на критику в ее адрес, связанную с решением вернуться с концертами в Россию , певец Николай Басков напомнил о ее вкладе в музыку и призвал уважительно относиться к прошлому. По словам исполнителя, Ротару всегда была вне политики.

Певец Николай Басков, который принял участие в шоу-концерте «Песня года» вместе с Софией Ротару, прокомментировал обвинения в ее адрес, связанные с решением украинской артистки снова начать выступать на российской территории.

«Она человек, который 50 лет отдал песне и всегда был вне политики. Она стала заложницей обстоятельств. Если мы не будем уважительно относиться к прошлому, у нашего поколения не будет будущего. София Михайловна не девочка уже. Вы представьте, как она приняла эту ситуацию», — сказал Басков.

Певец также подчеркнул, что артистка «была просто подавлена», когда он ей позвонил. «Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно», — цитирует певца Super.

О том, что Ротару примет участие в съемках итогового концерта «Песня года» после решения пропустить мероприятие в конце 2018-го, стало известно в минувшем ноябре. Сообщалось, что она также выступит на фестивале «Легенды Ретро FM», который состоится 14 декабря, и рассматривает возможные предложения об участии в столичных новогодних корпоративных вечеринках. Примерная стоимость ее выступления в праздничные дни оценивалась в $50-60 тыс.

Народная артистка СССР приняла решение отказаться от концертов в России спустя несколько суток после введения военного положения на Украине в конце 2018-го. Выступление на прошлогодней «Песне года» должно было стать 44-м в карьере певицы. Однако в последний момент организаторы получили извещение, что ее приезд не состоится.

«Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от €50 тыс. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — говорил тогда ее концертный директор Сергей Лавров kp.ru.

По его словам, Ротару была крайне огорчена из-за сложившейся ситуации, однако до разрешения острой стадии разногласий между Россией и Украиной планировала выступать в Казахстане.

А уже в этом году Ротару была подвергнута критике за решение вернуться с концертами в Россию.

«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России», — цитирует его РИА «Новости».

Рязанский также призвал узнать мнение россиян о возвращении певицы, выразив возмущение в связи с действиями зарубежных артистов, которые «говорят, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию».

Кроме того, он отметил, что у Министерства культуры должен быть свой собственный «инструмент влияния» на таких артистов. Вместе с тем Рязанский предостерег от составления «черных списков», «подобно тому, что происходило на Украине».

После ряда аналогичных заявлений ситуацию прокомментировал директор певицы. Он назвал критику в ее адрес, которая включала в себя призывы лишить ее звания народной артистки, заказной.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на «Песню года», и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение — и мужчинам был запрещен выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у нее целая команда, в которой есть и мужчины», — сказал он Ura.Ru.

Он также назвал не соответствующими действительности заявления о том, что эстрадная звезда едет в Россию с желанием заработать.

«В этом году София Михайловна выступит только на «Песне года», а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте», — пояснил он.

Представитель певицы добавил, что та на протяжении многих лет отказывается от коммерческих выступлений, которые проводит очень редко.