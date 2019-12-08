Шепелев гавкнул в ответ на подозрения в избиении сына 

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Ребята, привет. Это история о том как Дима Платону сюрприз делал. А еще о том, как сказал один известный футболист «Ваши ожидания — это ваши проблемы». В общем, вы знаете, что Платон обожает рок-музыку и мечтал оказаться на репетиции настоящей группы. Мне удалось это организовать, хоть и не так просто. И вот, мы оказались на репетиционной базе: барабаны 🥁, гитары 🎸! Платон ухватился за электрогитару и не выпускал ее из рук два часа. Дергал за струны с таким воодушевлением, что натер себе волдыри, ага! Глаза огромные. На лице счастье. Спрашиваю его, ну, как тебе?! А он мне так спокойно и односложно, нормально. Я реально не ожидал такого ответа. Типа, это все, что ты можешь сказать?! А он, ну, было бы здорово повторить. И тут я понял, какие мы — взрослые — дураки. Потому что делаем сюрпризы не только потому что хотим, чтобы ребенку было приятно, но еще и потому что хотим услышать в ответ спасибо папочка, спасибо-спасибо-спасибо! Ну?! Глупость ведь, согласитесь. Вот такой урок преподнес мне сын. А вы были в похожей ситуации, когда были не довольны, что вас не благодарят за подарок? Пишите! И хороших вам выходных.
"Страшно, что сына не показывает. Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына", — отметила ta_mara3910.
"А почему не прикрепляете видео ко всем событиям прекрасного отца?" — спросила iliyailliemmanuilovna.
"Понятно зачем подогреваю интерес, чтобы потом продать подороже, как вы сразу не догадались?! Чтобы такие вот любопытные разводили вонь о том, что я ребенком торгую. Давайте я за вас все напишу, я вас насквозь вижу", — сказал он.