Шепелев гавкнул в ответ на подозрения в избиении сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев гавкнул в ответ на подозрение пользовательницы инстаграма в том, что тот избивает собственного сына.

"Страшно, что сына не показывает. Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына", — отметила ta_mara3910.

В ответ телеведущий написал коротко: "гав".

"А почему не прикрепляете видео ко всем событиям прекрасного отца?" — спросила iliyailliemmanuilovna.

На это Шепелев заявил, что "подогревает интерес".

"Понятно зачем подогреваю интерес, чтобы потом продать подороже, как вы сразу не догадались?! Чтобы такие вот любопытные разводили вонь о том, что я ребенком торгую. Давайте я за вас все напишу, я вас насквозь вижу", — сказал он.

Ряд подписчиков Шепелева вступились за него и подвергли сомнению идею, что он мог кого-то избивать, тем более собственного ребенка.