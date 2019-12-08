«Гав!»: Шепелев облаял хейтеров

Дмитрий Шепелев мало и неохотно размещает в инстаграме фотографии и сюжеты с сыном Платоном.

Подписчики же все время требуют показать им мальчика.

Вот и на этот раз Дмитрий выложил видео, где рассказал о том, как Платон своей реакцией на подарки учит его бескорыстной любви.

Но мальчика опять не показал.

И хейтеры активизировались вновь. Одна из подписчиц предположила, что с ребенком что-то не так, поэтому отец его и прячет.

«Страшно, что сына не показывает. Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына», — написала она в микроблоге.

Шепелев ответил коротко и ясно:

«Гав!»

Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Шепелев на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» рассказал, почему родители Жанны Фриске не видятся с внуком Платона.