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Политика

«Гав!»: Шепелев облаял хейтеров 

Рамблер + ещё 3 51 минуту назад
«Гав!»: Шепелев облаял хейтеров
Фото: РИА Новости
Дмитрий Шепелев мало и неохотно размещает в инстаграме фотографии и сюжеты с сыном Платоном.
Подписчики же все время требуют показать им мальчика.
Вот и на этот раз Дмитрий выложил видео, где рассказал о том, как Платон своей реакцией на подарки учит его бескорыстной любви.
Но мальчика опять не показал.
И хейтеры активизировались вновь. Одна из подписчиц предположила, что с ребенком что-то не так, поэтому отец его и прячет.
«Страшно, что сына не показывает. Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына», — написала она в микроблоге.
Шепелев ответил коротко и ясно:
«Гав!»
Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Шепелев на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» рассказал, почему родители Жанны Фриске не видятся с внуком Платона.
По словам ведущего, они сами приняли такое решение. Никто им не запрещал свидания с мальчиком.
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Комментарии 2 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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