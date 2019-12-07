«Две красавицы»: Орбакайте стала похожа на Пугачеву 

С годами внешнее сходство становится все более очевидным. И сейчас подписчики активно обсуждают в сети двух прекрасных блондинок — мать и дочь.
Как известно, Примадонне в этом году исполнилось 70. Певица выступала с концертом в столице, а затем на основе записи «Того самого концерта» был сделан фильм.
6 декабря состоялась его премьера, на которую, конечно, пришла сама Алла Борисовна, и ее близкие. Дочь, Кристина, сидела рядом с мамой, что позволило еще раз убедиться насколько они похожи.
«Уау, отлично выглядите, просто супер!», «Кристина становится похожа на Аллу», «Две красавицы», «Как похожи», — подписчики в восторге.
Хвалят поклонники и сам фильм.
«Восторг, любовь, трепет и бесконечное удовольствие!», «Браво Алле Борисовне, получилось круто!»