«Две красавицы»: Орбакайте стала похожа на Пугачеву

С годами внешнее сходство становится все более очевидным. И сейчас подписчики активно обсуждают в сети двух прекрасных блондинок — мать и дочь.

Как известно, Примадонне в этом году исполнилось 70. Певица выступала с концертом в столице, а затем на основе записи «Того самого концерта» был сделан фильм.

6 декабря состоялась его премьера, на которую, конечно, пришла сама Алла Борисовна, и ее близкие. Дочь, Кристина, сидела рядом с мамой, что позволило еще раз убедиться насколько они похожи.

«Уау, отлично выглядите, просто супер!», «Кристина становится похожа на Аллу», «Две красавицы», «Как похожи», — подписчики в восторге.

Хвалят поклонники и сам фильм.