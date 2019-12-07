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«Хулиган такой уральский»: Сюткин заступился за Курчанина 

Рамблер 1 час назад
«Хулиган уральский»: Сюткин заступился за Курчанина
Фото: РИА Новости
Член жюри шоу «Голос» Валерий Сюткин прокомментировал скандал с выступлением 17-летнего екатеринбуржца Арсения Курчанина, бросившего семечки на стол Полине Гагариной.
Сюткин заступился за молодого исполнителя, сказав, что, по его мнению, Полину никто не хотел оскорбить.
Напротив, Сергей Шнуров так хотел всего лишь пошутить и развеселить ее — по своему разумению. Составил сценарий. И, кстати, семечки потом Шнуров же и убрал.
«Парень обаятельный, хулиган такой уральский. Сыграл то, что ему Сережа сделал — я думаю, что это его придумка», — цитируют Сюткина Ura.news.
Что же касается гнева Гагариной, то экс-участник группы «Браво» уверен, что на самом деле Полина сыграла роль оскорбленного человека.
«Она среагировала как актриса, потому что не лишена актерского дара», — сказал Сюткин.
Как ранее писал «Рамблер», Жанна Агузарова отказалась выступать с группой «Браво» на концерте в Самаре, сославшись на необходимость лететь на пресс-конференцию на Марс.
Музыкант выручил коллег, спев все песни за эпатажную артистку.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Сюткин , Сергей Шнуров , Жанна Агузарова , Полина Гагарина
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