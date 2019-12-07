«Хулиган уральский»: Сюткин заступился за Курчанина

«Хулиган такой уральский»: Сюткин заступился за Курчанина

Сюткин заступился за молодого исполнителя, сказав, что, по его мнению, Полину никто не хотел оскорбить.

Напротив, Сергей Шнуров так хотел всего лишь пошутить и развеселить ее — по своему разумению. Составил сценарий. И, кстати, семечки потом Шнуров же и убрал.

«Парень обаятельный, хулиган такой уральский. Сыграл то, что ему Сережа сделал — я думаю, что это его придумка», — цитируют Сюткина Ura.news.

Что же касается гнева Гагариной, то экс-участник группы «Браво» уверен, что на самом деле Полина сыграла роль оскорбленного человека.

«Она среагировала как актриса, потому что не лишена актерского дара», — сказал Сюткин.

Как ранее писал «Рамблер», Жанна Агузарова отказалась выступать с группой «Браво» на концерте в Самаре, сославшись на необходимость лететь на пресс-конференцию на Марс.

Музыкант выручил коллег, спев все песни за эпатажную артистку.