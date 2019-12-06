Богомолов продал свой сериал на Запад

Американская копания Amazon выкупила права на показ сериала «Содержанки», режиссером которого выступил Константин Богомолов сообщает «Коммерсант». По неподтвержденным данным, сумма сделки оценивается в 1 млн долларов.

По данным издания, ранее права принадлежали видеосервису Start, который является активом продюсеров Yellow, Black and White и «Газпром-медиа» . Теперь Amazon в качестве эксклюзивного правообладателя может показывать «Содержанок» в странах Европы. Не исключено, что территория показа впоследствии может быть расширена.

«В немецкоязычных странах "Содержанки" появятся в декабре, на французском — в январе», — цитирует издание слова представителя компании Start.

Отмечается, в сделку, которую аналитики оценивают в сумму около 1 миллиона долларов, вошёл первый сезон сериала из восьми серий. Его снял Константин Богомолов. Предполагается, что второй сезон будет снят другим режиссером, а супруг Ксении Собчак выступит в нем в качестве шоураннера и соавтора сценария.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Константин Богомолов заявил, что снимет Ксению Собчак в «Содержанках», если она захочет. При этом режиссёр отметил, что совместных творческих планов у них с супругой пока нет.