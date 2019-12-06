«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно вернувшаяся в Россию певица Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию . Некоторые подписчики звезды возмутились подобным решением исполнительницы, однако ее менеджер поспешил успокоить фанатов, заверив, что в Барселону артистка отправилась лишь на время — набраться сил и побыть с близкими людьми.

Певица Наталья Ветлицкая, недавно вернувшаяся в Россию после 15 лет жизни в Испании, вновь покинула родину. В настоящий момент, судя по публикациям в Instagram артистки, она наслаждается ясным небом Барселоны и благодарит вселенную «за все».

Подписчики 55-летней артистки, узнав об отъезде звезды 90-х, разделились на два лагеря: одни возмутились поступком Натальи, другие встали на ее сторону.

«Тю, уже уехала что ли? Вернулась называется…», «Что, серая действительность испугала?», «Правильно, к нам вернулась зарабатывать, а жить все же там», «Наталья, вы же не передумали? Я этого не вынесу! Вы все такая же элегантная красотка, с нетерпением жду концерт», «Да уймитесь уже, Наталья просто поехала проведать дочь! Не обращайте внимание на хейтеров, вы моя любимая звезда из 90-х!» — комментируют публикации артистки пользователи соцсети.

Сама же исполнительница хита «Посмотри в глаза» на негативные сообщения ответила сдержанно: «И вам не болеть». При этом менеджер исполнительницы, говоря о возвращении Натальи в Испанию с «Телепрограммой», успокоил поклонников, заявив, что певица отправилась туда на время, чтобы набраться сил и побыть с близкими людьми.

Ранее сообщалось о том, что Ветлицкая даст концерты в Санкт-Петербурге Москве в октябре 2020 года. Ожидается, что певица исполнит более 20 старых композиций, в числе которых хиты — «Посмотри в глаза», «Плейбой», «Лунный кот», «Глаза цвета виски». Вместе с тем должна порадовать поклонников звезда и новыми треками собственного сочинения.

Согласно организаторам мероприятия, причиной простоя в концертной деятельности артистки было ее решение пожить своей жизнью, побыть в тишине, остаться наедине с собой и своей дочерью.

В конце ноября Ветлицкая стала героиней программы «Привет, Андрей !» телеведущего Андрея Малахова. В интервью певица откровенно делилась подробностями личной жизни, страшными воспоминаниями из прошлого и планами на будущее.

Говоря о своем первом муже Павле Смеяне , артистка также коснулась актуальной темы домашнего насилия. «Судьба завела меня замуж. В этом браке мне достался очень специфичный человек. Он был, безусловно, талантливый, нельзя отрицать степень его таланта. Но это был очень сложный и тяжелый человек. Очень раненый чем-то или кем-то. В связи с этим очень обозленный — и очень закрытый, очень закомплексованный», — цитирует певицу Spletnik.ru.

По словам Ветлицкой, она была «благополучным ребенком из нормальной семьи» и, встретив Смеяна, попала в «омут экзистенциальных страданий».

«Его все время колбасило, он еще на религиозной почве застрял где-то, — подчеркнула Наталья. — Я могу сказать: это был очень тяжелый опыт».

Певица также вспомнила случай, когда бывший супруг якобы заявился к ее родителем с пистолетом и, направив оружие на них, сказал: «Короче, либо она сейчас идет со мной, либо я вас пристрелю».

«Это был очень опасный, очень тяжелый человек. Я не могу сказать, что он себя не контролировал, — отметила Ветлицкая. — Он, например, не мог никому из мужчин причинить вреда, но женщинам он наносил страшные увечья».

Кроме того, она поведала о случае, когда Смеян, будучи в браке на ней, якобы изрезал ножом всю спину любовнице. Причем об этом певица случайно узнала уже после разрыва отношений.

В другой раз, согласно Ветлицкой, музыкант перерезал сухожилия на руке своему другу, который пытался защитить женщину, когда тот бросился на нее с тесаком за непослушание. «Просто потому что я его ослушалась, не пошла с ним сейчас, а задержалась на две минуты», — сказала она.

Наконец, артистка также сделала достоянием общественности инцидент, который мог закончится ее смертью. «Я уже ушла от него, и мы не жили вместе. Так сложились обстоятельства, что Максим Дунаевский пригласил нас где-то выступить на его творческом вечере. Потом он пригласил нас за свой стол, а Паше нельзя было пить, даже 50 граммов, — заявила артистка. — Я сидела рядом и говорю: „Не пей“. А он: „Да ладно, я чуть-чуть“. А ему много не надо. Он из разряда тех людей, которые под алкоголем впадают в агрессию невменяемую».

Когда же они поехали по домам, Смеяну срочно потребовалось кому-то позвонить — и звезда разрешила ему зайти. Оказавшись наедине, мужчина якобы сказал ей, что раз Ветлицкая не хочет с ним жить, то он ее убьет.

«Он меня повалил на пол, сел сверху и начал душить. У меня даже до сих пор остались следы на шее, я их просто гримирую, — добавила Ветлицкая. — Я орала, это было ночью, но никто не шелохнулся и не выскочил. А он еще включил музыку на полную».

В какой-то момент артистке удалось вырваться, и она стала бегать по этажам, стучаться в квартиры, прося о помощи. В итоге один из соседей впустил — и они вызвали правоохранителей.