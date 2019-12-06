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Армия

Дочь Осина отсудила квартиру 

Рамблер 13 минут назад
Дочь Осина отсудила квартиру
Фото: РИА Новости
Суд принял решение, что дочь певца Евгения Осина Агния является единственной наследницей его имущества, отклонив иск возлюбленной артиста Елены Скорняковой, заявлявшей права на его квартиру в Москве. Об этом «СтарХит» рассказал адвокат Валерий Панасюк.
«Рамблер» писал, что Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года. Официально у артиста была только одна дочь — Агния. То, что у певца есть ещё один ребёнок, в последние годы активно доказывала Елена Скорнякова. Однако результаты ДНК-теста показали, что у певца больше не было детей.
Елена Скорнякова, требовавшая в суде признать ее дочь претендентом на часть наследства Евгения Осина, так как она находилась на иждивении у певца, проиграла в суде, заявил адвокат.
«Иск был подан в июле этого года, когда было необходимо выдавать свидетельство о наследовании его единственной дочери Агнии Осиной. Других наследников у него не было. Осин никогда не содержал никого на иждивении, о чем писала Елена. В удовлетворении иска Чертановский районный суд отказал», — пояснил он.
По мнению адвоката, «требования изначально являлись незаконными».
«Получив доказательства со стороны Агнии Евгеньевны и ее представителя, суд пришел к выводу, что требования удовлетворению не подлежат. Мы отмечаем, что в таком случае любой человек мог прийти и завладеть чужим имуществом», — подчеркнул Панасюк.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Москва
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