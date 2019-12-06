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«Почему они не говорят это там?»: Пригожил осудил Покровского 

Рамблер 44 минуты назад
«Почему они не говорят это там?»
Фото: Instagram
Продюсер Иосиф Пригожин назвал Россию самой демократичной страной в мире из-за высказывания музыканта Максима Покровского о «деградации россиян».
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По словам Пригожина, в США, где проживает Покровский, он не смог бы себе позволить высказаться об американцах в таком ключе.
«Меня, знаете, что поражает иногда? Почему люди могут говорить то, что они говорят, например, здесь, почему они не говорят это там», — сказал он «Царьграду».
Пригожин также отметил, что если человек уезжает на постоянное место жительство в другую страну, то и работать он тоже должен там.
Как ранее сообщал «Рамблер», лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский, который несколько лет живет в США, заявил о деградации российской нации. По его словам, «народ убивает алкоголизм, смертность, нищета».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Покровский , Иосиф Пригожин , Царьград ТВ
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