«Почему они не говорят это там?»: Пригожил осудил Покровского

По словам Пригожина, в США, где проживает Покровский, он не смог бы себе позволить высказаться об американцах в таком ключе.

«Меня, знаете, что поражает иногда? Почему люди могут говорить то, что они говорят, например, здесь, почему они не говорят это там», — сказал он «Царьграду».

Пригожин также отметил, что если человек уезжает на постоянное место жительство в другую страну, то и работать он тоже должен там.

Как ранее сообщал «Рамблер», лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский, который несколько лет живет в США, заявил о деградации российской нации. По его словам, «народ убивает алкоголизм, смертность, нищета».