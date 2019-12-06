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«Держи, малая, от души!»: Гагарину оскорбили на «Голосе» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
«Держи, малая, от души!»: Гагарину оскорбили на «Голосе»
Фото: Instagram
17-летний подопечный Сергея Шнурова на шоу «Голос» Арсений Курчанин бросил семечками в наставницу проекта Полину Гагарину.
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Курчанин в образе гопника исполнял песню группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая». В середине номера Курчанин подошел к Полине Гагариной и со словами: «Держи, малая, от души!» — бросил в нее горсть семечек.
По окончании выступления Гагарина сказала, что не ожидала от Курчанина такого хамского поведения, ведь на слепых прослушиваниях он показался ей очень интеллигентным юношей, который никогда не подошел бы к красивой девочке и не кинул в нее семечками.
Певица отметила, что прощает Арсения, потому что знает, что плохому поведению его научил Сергей Шнуров.
При этом она попросила Шнурова убрать за своим подопечным.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
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