Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России
В мире
Франция и Германия объединились против России
Франция и Германия объединились против России
В мире
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Армия

«Куда муж смотрит»: Глюк’oZa закинула ногу на Урганта ради необычного кадра 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
«Куда муж смотрит»: Глюк’oZу осудили за неприличное поведение
Фото: Соцсети
Наталья Чистякова-Ионова согласилась стать гостьей нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В студии программы Глюк'oZa появилась в длинном серебристом платье с небольшим воротничком.
Однако главной деталью вечернего наряда поп-исполнительницы стал разрез до середины бедра. 33-летняя певица продемонстрировала все достоинства своей точеной фигуры, закинув ногу на Ивана Урганта ради необычного кадра. Позже в Instagram-карусели Наталья опубликовала сразу несколько снимков с телеведущим. На первом фото сам шоумен попытался похвастаться своей гибкостью, однако перещеголять Глюк'oZу ему так и не удалось.
«Ванечка, спасибо! Это был один из самых смешных эфиров!» — отметила певица.
Судя по комментариям в микроблоге знаменитости, ей удалось произвести впечатление на подписчиков. Многие подметили, что Иван и Наталья неплохо смотрятся рядом друг с другом и из них получилась бы отличная пара. Только сама Чистякова-Ионова не скрывает, что считает самым лучшим мужчиной своего мужа — Александра. Супруги воспитывают двоих дочерей: двенадцатилетнюю Лидию и восьмилетнюю Веру.
«Наташа, вы само очарование», «Куда муж смотрит», «Ну, а почему бы и не похвастаться такими-то ножками», «Кажется, Иван очень доволен! Еще бы такая роскошная женщина», «Какие вы хорошие, а главное с юмором!», «Веселые… и как придумываете такие клевые позы для снимков», — обратилась к Чистяковой-Ионовой ее поклонники.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Teleprogramma.pro: последние новости
«У нее там дочь!»: менеджер Ветлицкой оправдал отъезд певицы в Испанию «У нее там дочь!»: менеджер Ветлицкой оправдал отъезд певицы в Испанию Ахтунг! Поклонники начитали шесть пальцев на ноге Лободы Ахтунг! Поклонники начитали шесть пальцев на ноге Лободы «По сей день искупаю вину»: Ирина Розанова трогательно обратилась к старшему брату «По сей день искупаю вину»: Ирина Розанова трогательно обратилась к старшему брату
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Иван Ургант
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 149
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России 315
Франция и Германия объединились против России
Франция и Германия объединились против России 188
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт 1077
Мужчина пригласил женщину на свидание и показал ей труп
Мужчина пригласил женщину на свидание и показал ей труп 16
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
02:39
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение