«Куда муж смотрит»: Глюк’oZу осудили за неприличное поведение

«Куда муж смотрит»: Глюк’oZa закинула ногу на Урганта ради необычного кадра

Наталья Чистякова-Ионова согласилась стать гостьей нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В студии программы Глюк'oZa появилась в длинном серебристом платье с небольшим воротничком.

Однако главной деталью вечернего наряда поп-исполнительницы стал разрез до середины бедра. 33-летняя певица продемонстрировала все достоинства своей точеной фигуры, закинув ногу на Ивана Урганта ради необычного кадра. Позже в Instagram-карусели Наталья опубликовала сразу несколько снимков с телеведущим. На первом фото сам шоумен попытался похвастаться своей гибкостью, однако перещеголять Глюк'oZу ему так и не удалось.

«Ванечка, спасибо! Это был один из самых смешных эфиров!» — отметила певица. View this post on Instagram A post shared by ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) on Dec 6, 2019 at 5:09am PST

Судя по комментариям в микроблоге знаменитости, ей удалось произвести впечатление на подписчиков. Многие подметили, что Иван и Наталья неплохо смотрятся рядом друг с другом и из них получилась бы отличная пара. Только сама Чистякова-Ионова не скрывает, что считает самым лучшим мужчиной своего мужа — Александра. Супруги воспитывают двоих дочерей: двенадцатилетнюю Лидию и восьмилетнюю Веру.