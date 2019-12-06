Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России
В мире
Франция и Германия объединились против России
Франция и Германия объединились против России
В мире
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Армия
На Украине начали готовить марш на Крым
На Украине начали готовить марш на Крым
В мире

Любовь Успенская удивила поклонников откровенными нарядами 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Успенская удивила поклонников откровенными снимками
Фото: РИА Новости
В своем личном аккаунте в Instagram певица Любовь Успенская выложила новую серию фотографий, которые удивляют даже ее самых преданных поклонников, привыкших к экстравагантным нарядам женщины.
Несмотря на то, что звезде в феврале исполнилось 65 лет, она, судя по последним работам ее фотографа, все еще чувствует себя молодой и невинной девушкой. На снимках певица позирует в крайне откровенных платьях из прозрачной ткани, кажется, что Instagram вот-вот заблокирует пост Успенской за излишнюю откровенность.
Поклонники исполнительницы стараются хвалить Любовь за смелость, но чувствуется, что делают они это с недоумением и с какой-то растерянностью.
Самые смелые пишут, что время берет свое и ничего с этим поделать нельзя, но фанаты быстро ставят таких выскочек на место заявляя, что это лишь завистники, а Успенская прекрасна сейчас и останется такой же даже еще через 60 лет.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Teleprogramma.pro: последние новости
«У нее там дочь!»: менеджер Ветлицкой оправдал отъезд певицы в Испанию «У нее там дочь!»: менеджер Ветлицкой оправдал отъезд певицы в Испанию «Ничтожества малолетние»: Лариса Гузеева сорвалась на пользователей в Сети «Ничтожества малолетние»: Лариса Гузеева сорвалась на пользователей в Сети Нетиевский объяснил, почему «Уральские пельмени» покинули главные звезды Нетиевский объяснил, почему «Уральские пельмени» покинули главные звезды
Комментарии 3 
Теги:
Шоу-бизнес , Любовь Успенская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России 153
Франция и Германия объединились против России
Франция и Германия объединились против России 104
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт 769
На Украине начали готовить марш на Крым
На Украине начали готовить марш на Крым 13
Мужчина пригласил женщину на свидание и показал ей труп
Мужчина пригласил женщину на свидание и показал ей труп 5
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире Азия
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
01:24
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение