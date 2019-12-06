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Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось? 

Рамблер + ещё 1 26 минут назад
Менеджер Натальи Ветлицкой Дмитрий Ашман объяснил ее возвращение в Испанию.
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По словам представителя певицы, она уехала в Испанию на время и не собирается отменять запланированный в России гастрольный тур.
«Ничего не отменяется… все в процессе», — сказал он «Телепрограмме».
Ашман объяснил, что Наталья поехала в Барселону, чтобы навестить дочь Ульяну и набраться сил перед предстоящими гастролями.
Как ранее сообщал «Рамблер», 55-летняя Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании решила вернуться в Россию и продолжить творческую деятельность. Новая концертная программа Ветлицкой будет готова уже в декабре 2019 года, гастрольный тур пройдет в 2020 году.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Наталья Ветлицкая , Испания
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