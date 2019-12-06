Топурия дала совет Паулсу

Солистка «А-Студио» прокомментировала слова композитора Раймонда Паулса о «навязчивой» российской публике, напомнив, что любовь зрителя не зависит от национальности и ее нужно ценить. Об этом она заявила каналу «360».

«Рамблер» писал, что ранее в интервью изданию Apollo Раймонд Паулс сравнил латышскую и российскую публику. По словам композитора, когда он выходил после концерта с певицей Аллой Пугачевой , то «видел, что творится с этими людьми». В Латвии тоже дарят цветы, но делают это «сердечно и ненавязчиво», пояснил он.

«Артист на то и артист, чтобы быть профессионалом и не отказывать, когда люди просят сфотографироваться. (…) Если есть шанс и возможность взять себя в руки, надо это сделать. Мы же все это делаем, чтобы любовь была у людей. Это надо ценить», — заявила певица.

Кэти Топурия также высказала мнение, что Раймонда Паулса латышская публика привыкла видеть и не так остро реагирует на него.