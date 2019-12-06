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«Изнасилование» Лободы вызвало скандал 

Рамблер 28 минут назад
Клип лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, в котором инсценировано изнасилование поп-певицы Светланы Лободы, вызвал неоднозначную реакцию в российском обществе, сообщает «Московский комсомолец». По словам автора статьи, на первый план выступили поборники морали, припомнившие беды, которые принесли фашистские захватчики на русскую землю во времена Великой Отечественной войны.
Клип на песню под названием «Frau & Mann» («Женщина и мужчина») был опубликован 23 ноября. По сюжету видеороботы, Линдеманн — начальник завода, а Лобода — работница, которая по своей нерасторопности роняет и разбивает коробку со стаканами. Герой немецкого музыканта кричит на подчинённую в своём кабинете, а затем пытается изнасиловать ее на своём рабочем столе.
Журналисты отметили, что на всех ресурсах, где был размещён клип, отключена возможность комментирования работы. По мнению автора статьи в «Московском комсомольце», это было сделано для того, чтобы не провоцировать на развитие и без того начавшийся скандал.
«Сцена насилия воинственного немца над хрупкой славянской соловушкой, пусть соловушка и вольного сценического нрава, вогнала, конечно, многих в ступор. Особенно на фоне бесконечной пропагандистской трескотни о временах былой войны с Третьим рейхом», — говорится в статье.
Автор также отметил, что среди зрительских откликов присутствуют комментарии, типа «фриц потоптал русскую кровинушку» или «как Лобода МОГЛА на такое согласиться?!»
Справедливости ради отмечается, что большинство зрителей восприняли посыл немецкого музыканта адекватно, о чем свидетельствует статистика на YouTube. В настоящее время пользователи поставили под видео 139 тысяч лайков и всего 4 тысячи дизлайков.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода , Московский комсомолец
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