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Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей
Фото: РИА Новости
Лечение больной раком Анастасии Заворотнюк выливается в миллионные траты, сообщает «Комсомольская правда». Муж актрисы Петр Чернышёв в новогодние праздники будет много работать, чтобы оплатить сиделок, врачей и дорогостоящие препараты.
По данным издания, фигурист планирует хорошо заработать на участии в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В ней спортсмен исполняет одну из главных ролей.
«Чернышёв получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и в январе в общей сумме у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2-5 миллионов рублей», — приводит издание слова коллег фигуриста.
Ранее, как сообщал «Рамблер», друзья Петра Чернышёва рассказали СМИ, что фигуристу сейчас надо «зарабатывать огромные деньги на спасение жены». При этом спортсмен, кроме работы в «Аленьком цветочке» и «Спящей красавице», «подписался» на участие еще в нескольких проектах в декабре.
По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей. Впрочем, фанаты Чернышева полагают, что такая загруженность сказывается на качестве представления. Недавно поклонники раскритиковали его выступление на льду в рамках шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». По словам критиков, спортсмен растренирован и поражает зрителей своим непрофессионализмом.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев , Комсомольская правда
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