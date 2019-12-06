Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей

По данным издания, фигурист планирует хорошо заработать на участии в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В ней спортсмен исполняет одну из главных ролей.

«Чернышёв получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и в январе в общей сумме у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2-5 миллионов рублей», — приводит издание слова коллег фигуриста.

Ранее, как сообщал «Рамблер», друзья Петра Чернышёва рассказали СМИ, что фигуристу сейчас надо «зарабатывать огромные деньги на спасение жены». При этом спортсмен, кроме работы в «Аленьком цветочке» и «Спящей красавице», «подписался» на участие еще в нескольких проектах в декабре.