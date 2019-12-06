Собчак объяснила, почему сменила сыну имя

Собчак рассказала, как изначально хотела назвать сына

Ксения Собчак в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» рассказала, как сперва хотела назвать сына и почему впоследствии решила сменить имя. Оказалось, что телеведущей хватило одного взгляда на ребенка.

Сын у телеведущей родился в ноябре 2016 года. Изначально родители (Ксения Собчак и Максим Виторган ) хотели назвать малыша Марком, Матвеем или Андреем. Однако, когда мальчик появился на свет, звезды изменили своё мнение.

«Когда он родился, мы поняли, что он не Марк, не Матвей и тем более не Андрей. Он — Платон!» — завила Собчак.

Ранее, как сообщал «Рамблер», мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в эфире программы «Ты не поверишь!» заявила , что ждёт рождения ребёнка в браке своей дочери с режиссером Константином Богомоловым . Мать светской львицы подчеркнула, что «чем больше детей, тем лучше», и выразила надежду, что дочери «хватит сил и здоровья».

Нарусова также отметила, что хотела бы дожить до того момента, когда ее внук Платон станет взрослым. При этом она посетовала, что из-за того, что проводит с мальчиком много времени, у неё не остаётся времени на занятия спортом.