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Собчак рассказала, как изначально хотела назвать сына 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Собчак объяснила, почему сменила сыну имя
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» рассказала, как сперва хотела назвать сына и почему впоследствии решила сменить имя. Оказалось, что телеведущей хватило одного взгляда на ребенка.
Сын у телеведущей родился в ноябре 2016 года. Изначально родители (Ксения Собчак и Максим Виторган) хотели назвать малыша Марком, Матвеем или Андреем. Однако, когда мальчик появился на свет, звезды изменили своё мнение.
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«Когда он родился, мы поняли, что он не Марк, не Матвей и тем более не Андрей. Он — Платон!» — завила Собчак.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в эфире программы «Ты не поверишь!» заявила, что ждёт рождения ребёнка в браке своей дочери с режиссером Константином Богомоловым. Мать светской львицы подчеркнула, что «чем больше детей, тем лучше», и выразила надежду, что дочери «хватит сил и здоровья».
Нарусова также отметила, что хотела бы дожить до того момента, когда ее внук Платон станет взрослым. При этом она посетовала, что из-за того, что проводит с мальчиком много времени, у неё не остаётся времени на занятия спортом.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Людмила Нарусова , Ксения Собчак
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