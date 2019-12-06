Бывшая жена солиста «Иванушек» выходит замуж

View this post on Instagram A post shared by Андрей Зубков (@k1x1k) on Dec 5, 2019 at 11:02am PST Бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова Марина ответила согласием на предложение баскетболиста Андрея Зубкова. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Рамблер» писал, что в апреле Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о кризисе в отношениях с женой, подчеркнув, что «разводиться они, конечно, не будут». Позднее стало известно, что супруга музыканта провела отпуск в компании баскетболиста Андрея Зубкова, а в сентябре официально подала на развод.

«Вместе до конца», — написал Андрей Зубков, постав хештег #shesaidyes.

Он проиллюстрировал запись фотографией с Мариной, которая показала в камеру палец с надетым на него кольцом.

Бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова опубликовала этот же снимок в личном блоге.

«Люблю тебя до Луны и обратно», — подписала она фото.

В комментариях к записям пользователи соцсетей поздравили жениха и невесту, пожелав им счастья.