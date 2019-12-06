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Бывшая жена солиста «Иванушек» выходит замуж 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Бывшая жена солиста «Иванушек» выходит замуж
Фото: РИА Новости
Бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова Марина ответила согласием на предложение баскетболиста Андрея Зубкова. Об этом он сообщил в своем Instagram.
«Рамблер» писал, что в апреле Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о кризисе в отношениях с женой, подчеркнув, что «разводиться они, конечно, не будут». Позднее стало известно, что супруга музыканта провела отпуск в компании баскетболиста Андрея Зубкова, а в сентябре официально подала на развод.
«Вместе до конца», — написал Андрей Зубков, постав хештег #shesaidyes.
Он проиллюстрировал запись фотографией с Мариной, которая показала в камеру палец с надетым на него кольцом.
Бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова опубликовала этот же снимок в личном блоге.
«Люблю тебя до Луны и обратно», — подписала она фото.
В комментариях к записям пользователи соцсетей поздравили жениха и невесту, пожелав им счастья.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес
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