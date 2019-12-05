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Разин сдержал клятву перед Малаховым 

Рамблер 38 минут назад
Разин сдержал клятву перед Малаховым
Фото: РИА Новости
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин похудел на 38 кг. Об этом он рассказал в Instagram, добавив, что начал худеть на спор с Андреем Малаховым.
При этом Разин отметил, что будет и дальше сбрасывать лишний вес.
Продюсер опубликовал архивные фото «Ласкового мая», на которых выглядит чрезвычайно стройным.
«Да, красота! Худой, до 30 лет я весил 63 кг., радовал публику, а потом стал ректором Института культуры, президентом Ассоциации фермерских хозяйств юга России и немножко раздобрел», — отметил Разин.
Спор между Разиным и Малаховым произошел в октябре прошлого года. Продюсер рассказал о проблемах с лишним весом в эфире программы «Привет, Андрей» и пообещал ведущему взяться за себя и похудеть.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Андрей Малахов
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