Разин сдержал клятву перед Малаховым

При этом Разин отметил, что будет и дальше сбрасывать лишний вес.

Продюсер опубликовал архивные фото «Ласкового мая», на которых выглядит чрезвычайно стройным.

«Да, красота! Худой, до 30 лет я весил 63 кг., радовал публику, а потом стал ректором Института культуры, президентом Ассоциации фермерских хозяйств юга России и немножко раздобрел», — отметил Разин.

Спор между Разиным и Малаховым произошел в октябре прошлого года. Продюсер рассказал о проблемах с лишним весом в эфире программы «Привет, Андрей» и пообещал ведущему взяться за себя и похудеть.