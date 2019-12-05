Разин сдержал клятву перед Малаховым 

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин похудел на 38 кг. Об этом он рассказал в Instagram, добавив, что начал худеть на спор с Андреем Малаховым.
При этом Разин отметил, что будет и дальше сбрасывать лишний вес.
Продюсер опубликовал архивные фото «Ласкового мая», на которых выглядит чрезвычайно стройным.
«Да, красота! Худой, до 30 лет я весил 63 кг., радовал публику, а потом стал ректором Института культуры, президентом Ассоциации фермерских хозяйств юга России и немножко раздобрел», — отметил Разин.
Спор между Разиным и Малаховым произошел в октябре прошлого года. Продюсер рассказал о проблемах с лишним весом в эфире программы «Привет, Андрей» и пообещал ведущему взяться за себя и похудеть.