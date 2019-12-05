Батрутдинов и Харламов поделили пресс-конференции Путина и Медведева

Отвечая на вопрос телеведущего юмориста Тимура Батрутдинова в ходе общения с телеканалами премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил про поход Гарика Харламова на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.
Батрутдинов в своем вопросе про интернет и телевидение упомянул про "тандем". В ответ Медведев, обращаясь к ведущему, задал вопрос — правильно ли он понял, что второй представитель их с Харламовым творческого тандема пойдет на "другую пресс-конференцию", которая состоится в ближайшее время.
В ответ Батрутдинов, рассмеявшись, ответил Медведеву утвердительно.
19 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция Путина.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.