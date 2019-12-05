Певцов ответил на шутку Урганта о скандале с Познером 

Актер Дмитрий Певцов отреагировал на шутку Ивана Урганта, высмеявшего конфликт актера с телеведущим Владимиром Познером, отметив, что очень занят. Об этом он заявил изданию Daily Storm.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в одной из своих программ Владимир Познер назвал противников прерывания беременности «мракобесами» и заявил, что гомосексуальность — это нормально. Дмитрий Певцов назвал журналиста «врагом России», который добивается вымирания населения. Чтобы урегулировать конфликт, Иван Ургант предложил актеру совместно снять документальный фильм о Голландии «По самые Нидерланды», а Познеру один из выпусков провести в плавках Певцова.
«Я думаю, в Нидерланды он совершенно спокойно поедет без меня, тем более я очень занят, у меня расписана жизнь примерно на пять-шесть месяцев вперед. Большое спасибо за приглашение — ну, где-то, может быть, следующей весной только», — заявил Певцов.
Он также подчеркнул, что уважает мнение Урганта, назвавшего «резкими» его слова о Познере.
«Я уважаю любое мнение, которое не приносит вред России, пусть выражает свое мнение», — пояснил Песков.