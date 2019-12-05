«Увидел — понял, что женюсь»: Лепс о знакомстве с супругой

Григорий Лепс в интервью «Комсомольской правде» впервые рассказал о том, как познакомился со своей второй женой Анной Шаплыковой. Пара встречалась два года прежде, чем женщина сделала предложение певцу взять ее в жены.

Судьбоносная встреча произошла почти 20 лет назад в ночном клубе. Лепс сразу приметил танцовщицу «Тодеса» — она поразила его своей красотой. Познакомился. Девушка оказалась еще на редкость доброй и честной.

«Моментально влюбился в нее. Как увидел Аню, понял, что женюсь на ней», — заявил 57-летний артист.

Примечательно, что пара встречалась два года, прежде чем пожениться. При этом предложение взять ее в жены сделала Анна. Впоследтвии она родила певцу двух дочерей и сына. Сегодня Еве уже исполнилось 17 лет, Николь — 12, Вано — 9.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ева Лепс организовала музыкальную группу COSMOS girls, продюсированием которой занялся ее звездный отец. Девушка в настоящее время является студенткой факультета международной журналистики в МГИМО

Учитывая стремительное начало музыкальной карьеры, она призналась, что заниматься учебой ей некогда.