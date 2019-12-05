Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков спрогнозировал итоги «нормандского саммита»
Песков спрогнозировал итоги «нормандского саммита»
Политика
Во Франции сожгли чучело Макрона из-за новой реформы
Во Франции сожгли чучело Макрона из-за новой реформы
В мире
Авиасообщение с Грузией: МИД РФ сделал заявление
Авиасообщение с Грузией: МИД РФ сделал заявление
Политика
Китайский майдан: бойцов «Азова» заметили в Гонконге
Китайский майдан: бойцов «Азова» заметили в Гонконге
В мире

«Увидел — понял, что женюсь»: Лепс о знакомстве с супругой 

Рамблер + ещё 2 56 минут назад
«Увидел — понял, что женюсь»: Лепс о знакомстве с супругой
Фото: Instagram
Григорий Лепс в интервью «Комсомольской правде» впервые рассказал о том, как познакомился со своей второй женой Анной Шаплыковой. Пара встречалась два года прежде, чем женщина сделала предложение певцу взять ее в жены.
Судьбоносная встреча произошла почти 20 лет назад в ночном клубе. Лепс сразу приметил танцовщицу «Тодеса» — она поразила его своей красотой. Познакомился. Девушка оказалась еще на редкость доброй и честной.
«Моментально влюбился в нее. Как увидел Аню, понял, что женюсь на ней», — заявил 57-летний артист.
Примечательно, что пара встречалась два года, прежде чем пожениться. При этом предложение взять ее в жены сделала Анна. Впоследтвии она родила певцу двух дочерей и сына. Сегодня Еве уже исполнилось 17 лет, Николь — 12, Вано — 9.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ева Лепс организовала музыкальную группу COSMOS girls, продюсированием которой занялся ее звездный отец. Девушка в настоящее время является студенткой факультета международной журналистики в МГИМО.
Учитывая стремительное начало музыкальной карьеры, она призналась, что заниматься учебой ей некогда.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Комментарии 1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , МГИМО , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков спрогнозировал итоги «нормандского саммита»
Песков спрогнозировал итоги «нормандского саммита»
Во Франции сожгли чучело Макрона из-за новой реформы
Во Франции сожгли чучело Макрона из-за новой реформы 1
Авиасообщение с Грузией: МИД РФ сделал заявление
Авиасообщение с Грузией: МИД РФ сделал заявление 3
Китайский майдан: бойцов «Азова» заметили в Гонконге
Китайский майдан: бойцов «Азова» заметили в Гонконге 29
Суд взыскал с Киркорова сотни тысяч евро за ипотеку
Суд взыскал с Киркорова сотни тысяч евро за ипотеку 6
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
04:30
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
В мире
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение