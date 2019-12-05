Шепелев рассказал подробности скандала с родителями Фриске

Телеведущий рассказал, как он живет после смерти Жанны Фриске , как у него сейчас на личном фронте и каково быть отцом-одиночкой. Более того, Шепелев поведал о своих отношениях с бабушкой и дедушкой своего сына Платона, родителей умершей певицы.

Как утверждает Шепелев, порядок общения с мальчиком для бабушки и дедушки установил суд. Родственники Фриске сами захотели решить вопрос в судебном порядке. Но телеведущий и без суда разрешал им общаться с Платоном.

Требования документально и официально зафиксировать порядок общения с мальчиком кажется странными. Родственники покойной певицы хотят, чтобы Платон жил с ними, а Шепелев иногда приезжал к ним в гости.

Суд решил, что родители Фриске могут видеть Платона по 1,5 часа два раза в неделю. Такой возможностью бабушка и дедушка не пользуются. Шепелев не понимает, что происходит с этими людьми. Он называет отношения с бабушкой и дедушкой Платона очень сложными.