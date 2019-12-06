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Познер оставит обвинения Певцова без ответа 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Журналист Владимир Познер заявил о нежелании обсуждать скандальную историю, в которой он оказался замешан после нападок в его адрес со стороны актёра Дмитрия Певцова. Ведущего авторской программы на Первом канале назвали «чужим для России».
Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать — ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно? — сказал Познер изданию «Газета.ру» в ответ на просьбу прокомментировать скандал.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру. Он пошутил, что хотел бы выразить поддержку коллеге с телеканала, но не хотел бы «признаваться» в гомосексуальной ориентации. Телеведущий также упрекнул Певцова в том, что тот назвал Познера врагом народа, хотя таких слов никто не произносил.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Иван Ургант , Владимир Познер , Газета.Ru
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