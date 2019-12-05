«Сотрясение получил»: Евгений Миронов вспомнил, как парик спас ему жизнь

Известный актер Евгений Миронов вспомнил неприятный эпизод, который произошел во время одного из спектаклей, в котором он был задействован. По словам звезды, постановку обслуживали порядка двадцати человек. Среди декораций были различные провода, трубы, тяжелые двери. С каждым человеком из обслуживающего персонала Миронов здоровался лично. Он понимал, что от работы персонала зависит его жизнь.

«Однажды я ударился головой о декорации так сильно, что если бы не парик, меня бы, наверное, не было в живых. Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль. Но тот я доиграл — как-то плавно», — заявил Евгений Миронов.

Также актер рассказал о своих увлечениях. Оказывается, он обожает горные лыжи. Как заметил актер, катается он очень давно. Сложных и опасных трасс не боится. Даже когда актер находится в командировках, то не упускает возможности прокатиться с ветерком с больших гор.

Еще одна страсть звезды российского кинематографа — подводная рыбалка. Кстати, не так давно ему удалось поймать 30 сельдей. Напомним, что одной из последних работ Евгения Миронова в кино стала роль Ленина в сериале «Демон революции», сообщает ru.hellomagazine.com.