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«По самые Нидерланды»: Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером 

Рамблер 21 минуту назад
Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» высмеял конфликт актера Дмитрия Певцова с телеведущим Владимиром Познером. Киноартист назвал журналиста «врагом России» за критику противников абортов и защиту представителей ЛГБТ-сообщества.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в одной из своих программ Владимир Познер назвал противников прерывания беременности «мракобесами» и заявил, что гомосексуальность — это нормально, поскольку она присуща 10% населения Земли. На слова популярного телеведущего отреагировал Дмитрий Певцов. Актёр записал видеообращение, в котором назвал журналиста «врагом России», который добивается вымирания коренного населения страны.
Ургант, комментируя конфликт, отметил, что хотел бы выступить примирителем сторон. При этом заявил, что Певцов излишне резко прошёлся по Познеру.
«Врагом России назвал! Можно же было просто сказать: «я не согласен, неправильная точка зрения», — нет, он сказал: «враг России». И это резкое заявление. Назвал бы «враг народа» и всё», — пошутил телеведущий.
Чтобы урегулировать конфликт, Ургант предложил киноартисту совместно снять документальный фильм о Голландии «По самые Нидерланды», а Познеру один из выпусков провести в плавках Певцова, в которых актёр снимался в фильме «По прозвищу Зверь».
Комментарии 3 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Певцов , Иван Ургант , Владимир Познер , Нидерланды
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