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В мире

Стала известна судьба отеля Ротару в Крыму 

Рамблер 18 минут назад
Решена судьба отеля Ротару в Крыму
Фото: ТАСС
Отель «Вилла София» в Ялте закрыт на ремонт, продавать его певица София Ротару не планирует. Об этом со ссылкой на источник в окружении артистки сообщила «Страна.ua».
«Рамблер» писал, что ранее работники отеля заявили, что гостиница закрыта до 1 мая. При этом в СМИ муссировались слухи о том, что решение о ремонте был принято на фоне убыточности гостиничного бизнеса.
В окружении певицы заявили, что причина закрытия отеля то, что с 2009 года он ни разу не обновлялся
«Это не убыточный проект, продавать его смысла нет. Здесь около 10 лет кардинально ничего не менялось. В первую очередь будет ремонтироваться фасад, внутри тоже проведут работы», — пояснил осведомленный источник.
Он напомнил, что гостиница находится в выгодном туристическом месте рядом с концертным залом «Юбилейный».
«Отель любят и знают, есть клиенты, которые приезжают в «Виллу Софию» из года в год. Света и Руслан (невестка и сын Софии Ротару. — Прим. ред.) вложили в него душу, поэтому сюда хочется возвращаться», — подчеркнул он.
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Комментарии 5 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , София Ротару , Республика Крым
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