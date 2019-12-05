Решена судьба отеля Ротару в Крыму

Стала известна судьба отеля Ротару в Крыму

Отель «Вилла София» в Ялте закрыт на ремонт, продавать его певица София Ротару не планирует. Об этом со ссылкой на источник в окружении артистки сообщила «Страна.ua»

«Рамблер» писал, что ранее работники отеля заявили, что гостиница закрыта до 1 мая. При этом в СМИ муссировались слухи о том, что решение о ремонте был принято на фоне убыточности гостиничного бизнеса.

В окружении певицы заявили, что причина закрытия отеля то, что с 2009 года он ни разу не обновлялся

«Это не убыточный проект, продавать его смысла нет. Здесь около 10 лет кардинально ничего не менялось. В первую очередь будет ремонтироваться фасад, внутри тоже проведут работы», — пояснил осведомленный источник.

Он напомнил, что гостиница находится в выгодном туристическом месте рядом с концертным залом «Юбилейный».